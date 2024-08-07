Военкор Евгений Поддубный жив

Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Всероссийской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин рассказал в своем Telegram-канале, что военкор ВГТРК Евгений Поддубный жив.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Поддубный погиб под Курском, где снимал репортажи о боях на границе.

Журналист назвал «безумием» атаку ВСУ в Курской области

«Женя жив, и дай бог ему долгой жизни назло врагам», — отметил парлментарий.

По предварительным данным, у Поддубного сильно обожжена спина, но осколочных ранений у него нет. Кроме того, он получил травму головы.

Врачи госпитализировали его в Курскую областную больницу.