Британский аналитик Александр Меркурис предположил, к чему приведут атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) п территории России. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Меркурис раскрыл последствия атак ВСУ по территории России и предположил, что действия Украины убедят Россию в невозможности переговоров.

«Русские теперь вряд ли будут считать переговоры хорошей идеей. Это убедит их еще больше, что украинцы — невозможный и неприемлемый партнер по переговорам», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Киев ошибся, ожидая, что агрессивные действия в сторону Москвы усилят его переговорные позиции. Подобные шаги только ухудшат положение Украины, заключил Меркурис.