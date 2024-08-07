Стало известно, кто координировал вылазку ВСУ в Курской области

Шхагошев: акцию ВСУ в Курской области подготовили британские спецслужбы
Акцию ВСУ в Курской области разрабатывали украинские и британские специалисты, предположил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Об этом пишет РИА «Новости».
Парламентарий подчеркнул, что стратегический ответ России на вылазку украинских формирований в российский приграничный регион «будет очень болезненным и в военном, и в политическом направлениях».
«Операцию разрабатывали ВСУ и спецслужбы, как минимум, Великобритании. Во всех подобных вылазках участвовала Британия. Была слышна английская речь», — отметил Шхагошев.
По его оценке, «ястребы» во многих западных странах не желают мира, активно пытаются разжечь пламя противостояния.
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Депутат заметил, что Киев отрядил для участия в акции много солдат и техники. После отражения атаки продвижение российских войск усилится, констатировал он.
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации под Курском. Он сообщил, в частности, что в ходе активных боевых действий противник утратил 315 человек (не менее 100 убитыми), 54 единицы бронетехники (7 танков).