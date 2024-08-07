Атака ВСУ на Курскую область имеет целью создание информационного шума и отвлечение внимания от провалов в восточных областях Украины, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. Он добавил, что западные СМИ не сообщают об этом демарше Киева.

Западные СМИ не сообщают о крупномасштабном самоубийственном проникновении ВСУ через границу в Курскую область <…> Все это лишь попытка отвлечь внимание от разваливающегося фронта на востоке, где Россия продвигается во многих областях. Украинское командование снова ставит пиар выше жизней своих людей. Это безумие, — написал он.

Военный корреспондент Евгений Лисицын показал карту боевых действий в Курской области. На изображении синим цветом отмечено столкновение с ВСУ недалеко от города Суджи. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, Украина попыталась варварской атакой показать подобие активности и посеять панику на фоне постоянных провалов ВСУ. РФ призывает международное сообщество осудить преступные действия Киева.

Пленный украинский военный заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины должны были зайти на территорию Курской области, чтобы снять видео. По его словам, других боевых задач перед бойцами не стоит.