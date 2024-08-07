Госдеп отреагировал на атаку ВСУ Курской области

Вылазка ВСУ в Курскую область является «суверенным решением» Киева, заявил на традиционном брифинге официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, Вашингтон находится в контакте с Украиной по акции в российском приграничном регионе.

Миллер отметил, что не считает применение украинскими солдатами западного оружия на территории Курской области нарушением ограничений.

«Действия, которые они предприняли сегодня, не противоречат нашим подходам», — уточнил чиновник.

По его словам, в США спокойно воспринимают то, что украинские власти в большинстве случаев не уведомляют заранее Вашингтон о своих намерениях.

В ООН отреагировали на вылазку ВСУ в Курской области

Напомним, что утром 6 августа украинские формирования предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ боевики были оттеснены от границы, значительная часть из них была ликвидирована.