СМИ: под Курском погиб военкор Евгений Поддубный

Под Курском погиб военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Об этом пишет RT со ссылкой на источники.

Сегодня, 7 августа, он работал в местах боëв на границе Курской области, рассказывал о боях в Суджанском районе и его окрестностях.

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В последнем своем посте в Telegram-канале он рассказал о том, как экипаж БМП «Stryker» расстрелял гражданскую машину в приграничной деревне Зеленый Шлях, что недалеко от Суджи.

По информации СМИ, в автомобиль, в котором ехал военкор, попал и взорвался FPV-дрон.

Поддубный — один из самых известных российских военных корреспондентов, автор документальных фильмов и специальных репортажей о Сирии, Афганистане, Ираке, Осетии; руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, автор и ведущий программы «Война».