Вертолеты Ка-52 ударили по подразделениям ВСУ на границе с Курской областью

Вертолеты Ка-52 ударили авиасредствами поражения по живой силе и военной технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Курской областью.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Искандер» нанес удар по технике ВСУ на границе с Курской областью

"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 выполнили удары авиационными средствами поражения по личному составу и военной технике подразделений ВСУ на границе с Курской областью. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по разведанным целям", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве уточнили, что после применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.