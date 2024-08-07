Режим ЧС ввели в Курской области

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории Курской области в связи с продолжающимися атаками со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

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