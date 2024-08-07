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В Курской области из-за атак ВСУ ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории Курской области в связи с продолжающимися атаками со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Режим ЧС ввели в Курской области
© соцсети

Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

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"В Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка в приграничных районах. Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области", - написал он.