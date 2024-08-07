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"Ланцет" уничтожил Krab в приграничье Курской области

Российские военные с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Ланцет" уничтожил Krab в приграничье Курской области
© РИА Новости

Также ведомство опубликовало кадры объективного контроля уничтожения артиллерийской установки.

"САУ Krab уничтожена военнослужащими - операторами барражирующего боеприпаса "Ланцет" на выявленной замаскированной огневой позиции", - сказали в ведомстве.

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Минобороны России