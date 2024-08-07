"Ланцет" уничтожил Krab в приграничье Курской области
Российские военные с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Также ведомство опубликовало кадры объективного контроля уничтожения артиллерийской установки.
"САУ Krab уничтожена военнослужащими - операторами барражирующего боеприпаса "Ланцет" на выявленной замаскированной огневой позиции", - сказали в ведомстве.