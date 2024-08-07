Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС

В Росгвардии сообщили об усилении мер безопасности на Курской АЭС.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«В рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской атомной электростанции», — сказано в сообщении.

Ранее руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник назвал Курскую АЭС серьёзным системообразующим энергетическим узлом.