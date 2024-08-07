«Искандер» нанес удар по технике ВСУ на границе с Курской областью

Расчет "Искандера" уничтожил военную и специальную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. В результате удара уничтожена боевая и специальная техника ВСУ", - сообщили в ведомстве.