Опубликованы кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

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В сообщении ведомства уточняется, что на кадрах запечатлено уничтожение барражирующих боеприпасов «Ланцет» боевой машины пехоты Bradley американского производства, боевой бронированной машины «Казак», а также бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на огневых позициях.

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7 августа глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено. По его словам, за два дня боя ВСУ потеряли 54 единицы бронированной техники, включая семь танков.