Швеция планирует разместить своих солдат в Финляндии

Председатель комитета по обороне парламента Швеции Петер Хультквист заявил, что власти его страны готовятся разместить своих солдат в Финляндии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Iltaleht.

Отмечается, что размещение солдат на территории другой страны произойдет в рамках сотрудничества с НАТО. Как уточнил Хультквист, Швеция планирует разместить своих военных на территории Лапландии, при этом состав этих войск будет смешанный — в него войдут солдаты разных стран, включая Норвегию.

«Естественно, что Швеция, Норвегия и Финляндия берут на себя совместную ответственность за регион Северного Калотта. Мы уже обсуждали это, когда я был министром обороны», — уточнил он.

Ранее министр обороны Швеции заявил о проблемах с набором военнослужащих для НАТО.