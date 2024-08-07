В Великобритании назвали сроки наступления Третьей мировой

Третья мировая война может начаться в ближайшее десятилетие, рассказал в статье для Daily Express обозреватель Джонатан Саксти.

По его мнению, в течение десятилетия жители королевства увидят масштабную войну, которая затмит предшествующие конфликты.

Саксти отметил, что в настоящее время в мире три основные нестабильные точки: Украина, Ближний Восток и Тайвань. Наиболее серьезной, добавил он, является третья — Соединенные Штаты никогда не позволят КНР взять под контроль остров и, тем самым, водные пути Азии.

Президент Швейцарии озвучила свой план по достижению мира на Украине

Вместе с тем, заметил обозреватель, оставшиеся две точки тоже достаточно сложные. Он уточнил, что для России жизненно важна Украина, она не откажется от нее, а на Ближнем Востоке грядет тотальная война, переходящая в этноцид.

Также не следует забывать о давнем конфликте между Индией и Пакистаном, корейском конфликте, горячих точках в Африке, констатировал аналитик.

«Нам давно пора повзрослеть и понять, что грядет крупная война, которая, вероятно, охватит Евразию и объединит все эти в настоящее время изолированные конфликты», — подчеркнул Саксти.

В связи с этим, резюмировал эксперт, Соединенному Королевству следует тщательно и всесторонне готовиться к войне: инвестировать в оборудование и технологии, восстанавливать численность армии.