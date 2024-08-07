Сладков объяснил, почему ВСУ не берут под контроль Суджу

Украинские военные не взяли под контроль город Суджа в Курской области по двум причинам, считает военкор Александр Сладков. В своем Telegram-канал он предположил, что ВСУ перейдут к этому этапу в темное время суток. Согласно другой версии журналиста, украинские солдаты ждут подкрепление, которое займется зачисткой территории и подготовкой к обороне города.

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Сладков отметил, что, возможно, к этому моменту в регион прибудут военные ВС РФ, которые смогут оказать сопротивление. Военкор уверен, что сейчас важно объединяться.

Главное, встать после этого нокдауна, и воевать дальше. Это не нокаут. Россию нокаутировать невозможно. Впереди трудные времена, переговоры — это сказки для взрослых, — заключил журналист.

Ранее Сладков отмечал, что прорыв ВСУ в Курской области вскрыл две проблемы российской обороны. Одна из них касается слабой защищенности границы, другая — отсутствия мощных резервов в пунктах постоянной дислокации.

В свою очередь Telegram-канал «Рыбарь» выяснил, что Вооруженные силы Украины занимают территорию газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. По его данным, этот объект обеспечивает транзит газа в Европу через Украину. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.