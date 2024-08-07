Появилось видео, как на Украине водитель «КамАЗа» сдал 48 уклонистов СБУ

На Украине водитель «КамАЗа» пообещал за деньги перевезти 48 уклонистов через границу, но в ходе поездки сам сдал их украинской Службе безопасности (СБУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Газета.Ru

По данным Нацполиции Украины, предварительно уклонисты связались с организаторами в Telegram-канале. Каждый из них заплатил по 150 тысяч гривен (более 310 тысяч рублей). «С мужчинами проводили инструктаж, обсуждали способ оплаты за предоставленные незаконные услуги и сообщали место и день для будущего сбора. (...) Водитель фуры перевозил мужчин на территорию непризнанной Приднестровской Молдавской республики по ранее определенному маршруту», — отметили в ведомстве. Lenta.ru

Ранее в Молдавию с Украины в рефрижераторе под прикрытием мяса попытались выехать 16 уклонистов. Их также задержали. Деловая газета «Взгляд»