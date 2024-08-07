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В США оценили решение Украины атаковать Курскую область

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области лишена смысла, поскольку приведет лишь к потерям ресурсов Киева. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на западных военных экспертов.

В США оценили решение Украины атаковать Курскую область
© globallookpress.com

Газета цитирует военного аналитика Паси Паройнена, который считает, что действия ВСУ не имеют смысла ни с оперативной, ни со стратегической точки зрения. Атака выглядит как "грубая трата людей и ресурсов, которые так необходимы в других местах".

В свою очередь научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли считает, что атака Украины не повлечет за собой отвлечения российских войск с других направлений. Россия располагает значительными силами в приграничных регионах, указал эксперт.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

По словам начальника Генштаба, 6 августа в 5:30 мск подразделения Вооруженных сил Украины численностью в одну тысячу человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. При этом, как утверждает Герасимов, потери украинских войск оцениваются в сотни военнослужащих и не менее 50 единиц боевой техники.

Военные новости
Роб Ли
Валерий Герасимов
Генштаб