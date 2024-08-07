Стало известно о готовящейся эвакуации в приграничном с РФ регионе Украины

Власти Сумской области Украины объявили об обязательной эвакуации 23 населенных пунктов в одном из районов, сообщил в эфире украинского телевидения глава военной администрации региона Владимир Артюх. News.ru

«Я только что подписал распоряжение об осуществлении обязательной эвакуации 23 населенных пунктов пяти общин Сумского района», - сказал он в эфире украинского национального телемарафона. По его словам, среди 6 тыс. человек, которых власти планируют вывезти, - 425 детей. ТАСС

Ранее украинским чиновникам приказали готовиться к эвакуации в Запорожской области. RT на русском