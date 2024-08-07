Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли беременную женщину и двух мужчин во время эвакуации населения из города Суджи Курской области. Об этом в среду, 7 августа, сообщил Mash.

© president.gov.ua

По данным СМИ, тела убитых якобы все еще не могут увезти из-за продолжающихся столкновений между российскими и украинскими солдатами. Утверждается, что наиболее ожесточенные бои идут в пригороде Суджи около села Гончаровка, передает Telegram-канал Mash.

Белый дом планирует запросить у Киева разъяснения касательно попытки ВСУ прорвать российскую государственную границу в Курской области.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 7 августа заявил, что продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено. Отмечалось, что на границе противник потерял 54 единицы техники, включая семь танков.

Стало известно, что ВСУ предприняли несколько попыток прорыва государственной границы в Курской области. В связи с этим глава государства сделал ряд важных заявлений и принял соответствующие решения.