Российские войска покрывают пути снабжения ВСУ минами, пишет журнал Forbes. Как утверждает издание, это усложняет логистику Украины и делает пути снабжения «непроходимыми» без усилий по разминированию. RT на русском

«Вместо того, чтобы напрямую бить по пунктам снабжения или по транспорту, российские силы покрывают пути снабжения ВСУ минами», - отмечается в материале. Российская газета

До этого глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в ходе выступления в Киевской школе экономики заявил, что Киев сможет вести боевые действия до 2033 года, если объявит мобилизацию с 18 лет. Газета.Ru