Пленный рассказал о задачах ВСУ на Курском направлении

Военные корреспонденты в среду, 7 августа, опубликовали кадры с взятым в плен в Курской области военным Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он рассказал о задачах, которые перед бойцами поставил Киев.

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— Задача — занять позиции и сделать несколько видеороликов для командования, — рассказал пленный.

По его словам, после захода на территорию России их накрыло ударом артиллерии, а во время эвакуации — дронами. Никаких конкретных задач, кроме того, чтобы снять ролики для командования на позициях — не было.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 7 августа заявил, что продвижение Вооруженных сил Украины вглубь России на курском направлении остановлено. Отмечается, что на границе противник потерял 54 единицы техники, включая семь танков.

Стало известно, что ВСУ предприняли несколько попыток прорыва государственной границы в Курской области. В связи с этим глава государства сделал ряд важных заявлений и принял соответствующие решения.