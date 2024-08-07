Вашингтон запросит у Киева разъяснения по событиям в Курской области

Соединенные Штаты запросят у украинских коллег информацию об акции ВСУ в Курской области, пояснил представитель Белого дома. Об этом пишет ТАСС.

Позиция Вашингтона по поводу применения американского оружия по территории России не изменилась, отметили в Белом доме.

Ранее сообщалось, что западные СМИ раскритиковали Киев за вылазку в Курской области. Эксперты пояснили, что подобные атаки не помогают достичь долгосрочных военных планов. Они расходуют силы, однако не способны принести стратегической выгоды Украине.

Военкор объяснил отличие атаки Курской области от других акций ВСУ

Журналисты Financial Times напомнили, в свою очередь, что российским войскам в 2024 году удалось воспользоваться ошибками Киева и быстро продвинуться вглубь подконтрольных Украине территорий. В результате это свело на нет прошлогодние «успехи» украинской армии.