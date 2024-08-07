Военкор Котенок раскрыл детали гибели Поддубного

Военкор Юрий Котенок сообщил в своем Telegram-канале, что журналист Евгений Поддубный был убит в Курской области прямым попаданием FPV-дрона в машину. По его словам, репортер освещал обстановку в Судже.

Евгений Поддубный был убит в Курской области прямым попаданием украинского FPV-дрона в автомобиль, — написал Котенок.

Источник НТВ ранее подтвердил, что Поддубный погиб в Курской области. Также о возможной смерти репортера ВГТРК сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин. Однако позже он удалил сообщение. Аналогичные публикации делают различные военные Telegram-каналы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию в Курской области. По его словам, украинские военные вели неизбирательную стрельбу, в том числе по домам мирных жителей.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что после нападения ВСУ на курское приграничье были возбуждены дела о незаконном ношении оружия, убийстве, теракте и другие. По ее словам, в результате преступных действий «пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие».

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный также входил в состав жюри Премии имени Никиты Цицаги, учрежденной NEWS.ru, который также погиб в результате атаки украинского БПЛА.