Военкор объяснил отличие атаки Курской области от других акций ВСУ

Военный эксперт об атаке под Курском: «это не тик-ток-прогулка»
ВСУ предприняли акцию в Курской области с тем, чтобы захватить населенные пункты, предположил военкор Александр Коц. Он добавил, что действия противника более «не тик-ток-прогулка», пишет «Московский комсомолец».
По его словам, ранее Киев использовал различные формирования, в том числе, «Русский добровольческий корпус»* (запрещенная в РФ террористическая организация). В этой акции, добавил он, вторглись непосредственно украинские регулярные войска.
Коц отметил, что изменились и цели Владимира Зеленского и силовых ведомств. Ранее в PR-целях «украинские диверсанты пересекали границу, фотографировались и убегали».
Западные СМИ прокомментировали нападение ВСУ на Курскую область
В этот раз подразделения ВСУ предприняли попытку захватить российские приграничные города и села, вероятно, с целью последующего обмена на утраченные территории, пояснил военкор.
Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил в ходе оперативного совещания, что в акции было задействовано порядка тысячи боевиков ВСУ и значительное количество бронетехники различных типов.
* Запрещенная в России террористическая организация.