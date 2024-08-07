Военкор объяснил отличие атаки Курской области от других акций ВСУ

ВСУ предприняли акцию в Курской области с тем, чтобы захватить населенные пункты, предположил военкор Александр Коц. Он добавил, что действия противника более «не тик-ток-прогулка», пишет «Московский комсомолец».

По его словам, ранее Киев использовал различные формирования, в том числе, «Русский добровольческий корпус»* (запрещенная в РФ террористическая организация). В этой акции, добавил он, вторглись непосредственно украинские регулярные войска.

Коц отметил, что изменились и цели Владимира Зеленского и силовых ведомств. Ранее в PR-целях «украинские диверсанты пересекали границу, фотографировались и убегали».

Западные СМИ прокомментировали нападение ВСУ на Курскую область

В этот раз подразделения ВСУ предприняли попытку захватить российские приграничные города и села, вероятно, с целью последующего обмена на утраченные территории, пояснил военкор.

Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил в ходе оперативного совещания, что в акции было задействовано порядка тысячи боевиков ВСУ и значительное количество бронетехники различных типов.

* Запрещенная в России террористическая организация.