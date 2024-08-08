ВС РФ не допустили продвижения противника в Курской области
Минобороны России заявило, что подразделения группировки войск «Север» вместе с органами ФСБ России не допустили продвижения ВСУ вглубь территории России на Курском направлении.
«В течение суток активными действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками, подразделениями усиления и подошедшими резервами, ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии продвижения противника не допущено», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.