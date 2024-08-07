Герасимов обещал Путину разгромить ВСУ в Курской области

Глава Генштаба Валерий Герасимов рассказал по ВКС о ситуации под Курском. Он подчеркнул, что наступление ВСУ на курском направлении остановлено, пишет ТАСС.

По данным агентства, в настоящее время глава России Владимир Путин проводит оперативное совещание. На нем присутствуют министры всех силовых ведомств.

Герасимов сообщил, что в 5:30 6 августа подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области.

Названы потери ВСУ во время атаки на Курскую область

Действиями подразделения прикрытий государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено, заметил Герасимов.

«Операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу», — отметил глава Генштаба.

Потери ВСУ при попытке наступления в Курской области составили 315 человек (не менее 100 убитыми), 54 единицы бронетехники (7 танков), констатировал Герасимов.

Ранее глава города Суджи Виталий Слащев сообщил, что «идёт обстрел» со стороны ВСУ. Слухи о том, что населённый пункт якобы находится под контролем вэсэушников, он опроверг: «всё нормально, всё в порядке, всё — наше».