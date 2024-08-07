Путин проводит совещание с силовиками по ситуации на границе в Курской области

Президент России Владимир Путин начал совещание с руководителями силовых ведомств, министерства обороны, генерального штаба и ФСБ, посвященное ситуации в Курской области. В совещании принимают участие министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников, а также по видеосвязи начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Проведение такой встречи глава государства анонсировал на совещании с членами правительства, которое провел ранее в подмосковной резиденции в Ново-Огареве. Российский лидер подчеркнул, что "киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи".

Ранее Путин переговорил с исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым и дал поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям региона. Курировать эту работу он поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову. Ситуацию в приграничье в Курской области с ним Путин обсудил сразу по окончании встречи с правительством.

Ситуация на границе в Курской области

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате обстрелов и атак БПЛА погибли 5 жителей Курской области. По данным Минздрава РФ, 24 человека пострадали, в их числе 6 детей.