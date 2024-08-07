Военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале показал карту боевых действий в Курской области. На изображении синим цветом отмечено столкновение с ВСУ недалеко от города Суджа.

Российская авиация очень активно работает по ВСУ, сковывая противника и выигрывая время, дабы подвести наши резервы, — написал Лисицын.

Ранее военкор ВГТРК Евгений Поддубный показал кадры огневого поражения техники ВСУ в Курском приграничье. Он заявил, что в ночь на 7 августа Киев пытался максимально «насытить» границу техникой и личным составом. Военкор считает, что что Украина продолжает подтягивать крупные силы к переднему краю. Речь идет о средствах ПВО и РЭБ.

Политолог разглядел российский сценарий в атаке на Курскую область

Тем временем депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что РФ ответит на удары ВСУ по Курской области атаками по военным объектам и критической инфраструктуре. По его словам, армия РФ сейчас уничтожает вражеские силы. Он добавил, что в нападении на Курскую область задействованы крупные силы ВСУ.

По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, Украина попыталась варварской атакой показать подобие активности и посеять панику на фоне постоянных провалов ВСУ. РФ призывает международное сообщество осудить преступные действия Киева.