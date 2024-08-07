Мэр Суджи рассказал об обстановке в городе на фоне атаки ВСУ

Обстановка в городе Суджа на фоне атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область остается напряженной. Об этом заявил глава города Виталий Слащев.

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— У нас очень напряженно… некогда разговаривать, много людей звонят по поводу эвакуации, — приводит слова мэра Суджи РИА Новости.

В ночь на 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Суджу в Курской области. После этого отряды ВСУ попытались прорваться на территорию региона. Заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России (ВС РФ), командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что при атаке были задействованы последние резервы Киева. Что происходит под Курском и какую цель преследуют ВСУ — в материале «Вечерней Москвы».

Во время боя на границе Курской области потери противника за сутки боевых действий составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники.

По данным военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, ВСУ усилили свои позиции на границе с Курской областью после неудачной попытки проникновения диверсионной группы. Согласно его сообщению, украинские войска перебросили дополнительную технику и личный состав в приграничный район, а ситуация на границе остается сложной.

Правительство посмертно наградит водителя скорой помощи и фельдшера, погибших в результате удара украинского дрона под Суджей во вторник, 6 августа. Также будет отмечен подвиг врача, которая получила тяжелые ранения и находится сейчас в больнице.