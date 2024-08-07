Буданов* рассказал, сколько сможет воевать Украина при мобилизации 16-летних

Если Украина объявит мобилизацию с 18 лет, то сможет воевать до 2033 года, а если до 16 лет — то до 2044-го. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов*, выступая в Киевской школе экономики.

При этом он считает, что война так долго не продлится. Дело, прежде всего, в экономике — «ни одна экономика столько времени в состоянии войны не выдержит».

«Но если Украина тратит на ведение боевых действий в большинстве своем не совсем свои средства, то Россия — собственные», — цитирует Буданова издание «Страна».

По мнению главу ГУР, российское наступление пойдет на спад через полтора-два месяца.

Ранее Минобороны России впервые сообщило о поставках в зону специальной военной операции агродронов, которые предназначены для доставки продуктов, воды, боеприпасов и медикаментов по воздуху.

* Кирилл Буданов внесён Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.