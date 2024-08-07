Полковник оценил размер резервов ВСУ

Новый закон о мобилизации обеспечил ВСУ достаточными резервами, однако среди солдат царят упаднические настроения и раскол, рассказал Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. По его словам, это подмечают даже западные специалисты.

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Резервы ВСУ на Курском направлении, где сейчас идут обстрелы, может, действительно в значительной степени израсходованы. Но Украина приняла закон, в рамках которого идет активная мобилизация, формирование новых подразделений, соединений. Другое дело, что не получается провести ротацию, подготовить военнослужащих для выполнения боевых задач. В любом случае, демографическая масса у Украины есть, — отметил военный эксперт.

Он добавил, что даже западные специалисты при анализе состояния Вооруженных сил Украины подчеркивают деморализацию и раскол среди военных, которые могут быть последствием активного наступления российской армии. Это все может также свидетельствовать о беспомощности украинского военного руководства перед некоторыми проблемами. При этом России расслабляться не стоит, потому что у Киева есть резервы, а у армии РФ есть важные задачи для выполнения, подытожил Кошкин.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Информации о пострадавших и разрушениях в результате падения обломков не поступало.