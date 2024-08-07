Политолог разглядел российский сценарий в атаке на Курскую область

С военной точки зрения атака ВСУ на Курскую область является повторением атаки ВС России на Харьковскую область, пишет в Telegram-канале политолог Сергей Марков. В обоих случаях — это атака крупной армейской группировки на относительно слабо защищенную границу, которую охраняют пограничники и солдаты срочной службы.

Атака ВСУ на Курскую область с военной точки зрения это повторение атаки армии России на Харьковскую область несколько месяцев назад, — пишет он.

Армейской группировке удается прорваться сразу, взять какую-то территорию и населенные пункты. Но после этого подтягиваются резервы и наступление останавливается. Однако в Курской области задачи у ВС России другие — не просто остановить, а разгромить, объясняет он.