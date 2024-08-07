6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область. В Минобороны РФ заявляли, что российские войска продолжают уничтожение украинских формирований. Рассказываем, как происходящее на российско-украинской границе освещают в западных СМИ.

The Guardian в своей публикации подчеркнула, что многие украинские эксперты раскритиковали нападение ВСУ на Курскую область. По мнению специалистов, подобные атаки не помогают достичь долгосрочных военных планов. Они расходуют силы, однако не способны принести стратегической выгоды Киеву.

Associated Press считает, что удары по российским границам потенциально могут привлечь резервы Вооруженных сил РФ в этот район. В результате это ослабит наступательные операции Москвы в ДНР — там войска РФ в последнее время усилили атаки, чтобы по максимуму использовать оставшуюся часть летнего сезона.

«Однако это может привести к растягиванию украинских войск еще дальше вдоль линии фронта, протяженность которой составляет более 1000 километров», — отметили в AP.

Reuters отметила, что бои вокруг города Суджа в Курской области происходят в решающий для Киева момент. Украинские власти продолжают терять территории, одновременно переживая, что поддержка со стороны США может сократиться в случае победы Дональда Трампа на выборах президента в ноябре.

«Трамп заявил, что положит конец конфликту, поэтому и Россия, и Украина стремятся занять максимально сильную позицию на поле боя. Киев же, одновременно сдерживая российские силы пытается показать Западу, что он все еще способен вести крупные сражения», — отметили в публикации.

Журналисты Financial Times напомнили, что российским войскам удалось воспользоваться ошибками Киева и быстро продвинуться вглубь подконтрольных Украине территорий. В результате это свело на нет прошлогодние успели украинской армии. Внезапное наступление на Курскую область призвано «сменить роли», но эксперты сомневаются в целесообразности такого выбора Киева на фоне необходимости продолжать защищать территории.

В МИД прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область

Bloomberg подчеркнул, что Суджа — последний действующий перевалочный пункт для экспорта российского газа в Европу через Украину. Кроме того, всего в 60 км к северо-востоку находится Курская атомная электростанция.