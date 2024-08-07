Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают ресурсами для захвата Курской атомной электростанции (АЭС) в городе Курчатове. Об этом в эфире программы «Соловьев.Live» заявил глава спецназа «Ахмат», соратник главы Чечни Апти Алаудинов, запись эфира опубликована в Telegram-канале Алаудинова. Lenta.ru

«Мы с вами видим, что фронт [у ВСУ по всей линии] уже посыпался. Украина понимает, что она уже не в состоянии его даже остановить. Вот и получается, они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они еще что-то могут. Ну и чтобы навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать», — объяснил действия ВСУ в российском приграничье Алаудинов. News.ru

По данным военкоров, после попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп на территорию Курской области украинские войска в ночь на 7 августа насыщали курское приграничье техникой и личным составом. Ситуацию на границе называют сложной — сообщается, что украинские войска продолжают подтягивать крупные силы к переднему краю. Газета.Ru