Стало известно о погибшей при эвакуации из Суджи беременной женщине

Беременная женщина погибла во время эвакуации из города Суджи Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Канал утверждает, что горожанка получила несовместимые с жизнью травмы во время обстрела со стороны украинских войск. Помимо нее, погибли еще два человека.

По данным Mash, тела россиян до сих пор не могут забрать из-за ситуации в Судже, которая остается напряженной.

6 августа украинские войска произвели массированный обстрел Курской области, целями которого стали приграничные районы. Одним из попавших под удар населенных пунктов оказалась Суджа. Позже было опубликовано видео с последствиями атаки. На нем видно разрушенные стены жилых домов и дымящееся пепелище — все, что осталось от одного из строений.