США ожидают ответные действия Ирана и ливанского движения «Хезболла» на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 8-9 августа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Первоначальные оценки предсказывали атаку в начале недели, но последние разведданные показывают, что любой ответ может быть отложен до вечера четверга или пятницы», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что американские чиновники «пытаются определить форму ответа Ирана», а также задаются вопросом, будет ли он включать скоординированный удар с «Хезболлой» или другими группами в Ираке или Йемене.

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Как напоминает телеканал, лидер Хезболлы Хасан Насралла дал понять, что и Иран, и «Хезболла» нанесут ответный удар, но оставил открытой возможность «крупномасштабной скоординированной атаки» с участием нескольких фронтов.

До этого главком армии Ирана Абдулрахим Мусави заявил, что избрание Яхьи ас-Синвара на пост главы политбюро движения ХАМАС говорит о том, что у Израиля теперь нет надежд на будущее.