Войска России поразили украинский нефтеперерабатывающий завод, который снабжает топливом технику ВСУ, сообщили в российском Министерстве обороны. RT на русском

Уточняется, что этот завод вошел в список целей, пораженных за сутки российской оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ. ТК «Звезда»

Кроме того, российскими военнослужащими был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, добавили в министерстве. Сведений о возможных потерях не приводится. Lenta.ru