СК возбудил дело после нападения ВСУ на Курскую область
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту нападения на приграничные населенные пункты Курской области. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, дело расследуется по нескольким статьям Уголовного кодекса России, в том числе и «террористический акт», «убийство», «незаконное ношение оружия и боеприпасов», «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».
«В результате этих преступных действий пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие», - заметила Светлана Петренко.
Официальный представитель СКР обратила внимание на то, что следователи в настоящее время устанавливают тех, кто отдавал и исполнял приказы об атаке гражданских объектов, а также дадут уголовно-правовую оценку их действий.
Накануне Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку на Курскую область, в приграничье начались бои. Сегодня заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главный внештатный хирург области Андрей Локтионов сообщил, что в результате обстрелов ранения и травмы получили 28 человек. Среди них шесть детей.
В Минобороны РФ уточнили, что российские военные совместно с пограничниками продолжают операцию по уничтожению формирований Вооруженных сил Украины. При этом продвижения противника вглубь территории России не допущено, подчеркнули в ведомстве.