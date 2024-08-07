Генерал рассказал, могли ли ВСУ применить F-16 при атаке на Курскую область

Вооруженные силы Украины могли применить при атаке на Курскую область бомбардировщики Су-24, а не западные истребители F-16, предположил заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что российский регион достаточно далеко расположен от места предположительного базирования F-16.

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Курская область очень далеко от предположительного места базирования [F-16] под Одессой. Самолет такого класса — легкий истребитель F-16 — даже с посадкой где-нибудь в Миргороде для дозаправки не дойдет. Может быть, у ВСУ есть еще Су-24, которые могут запускать крылатые ракеты Storm Shadow, — пояснил эксперт.

По словам летчика, с большой вероятностью ВСУ используют для ударов большие БПЛА, а не ракеты. Он посоветовал обращать внимание исключительно на информацию, которая поступает от Минобороны России.

Скорее всего, запускают большие БПЛА, а не ракеты. Просто некоторые идентифицируют их не совсем точно, надо получать информацию исключительно из официальных источников, от Минобороны РФ, — заключил Попов.

Генерал-майор Апты Алаудинов ранее заявил, что атаками на Курскую область президент Украины Владимир Зеленский решил израсходовать последние ресурсы на фоне предстоящих выборов в США. По его мнению, все действия ВСУ обречены, у них нет средств для захвата Курской АЭС.