Алаудинов объяснил причины атаки ВСУ на Курскую область

Атаками на Курскую область президент Украины Владимир Зеленский решил израсходовать последние ресурсы на фоне предстоящих выборов в США и обрушения фронта на Донецком направлении, заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» командир спецназа «Ахмат» замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, все действия ВСУ обречены, у них нет средств для захвата Курской АЭС.

Мы с вами видим, что фронт уже посыпался. Украина понимает, что она уже не в состоянии его даже остановить. Вот и получается, они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они еще что-то могут. Ну и чтобы навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать. Понятное дело, на атомную электростанцию у них такого ресурса нет, как бы они ни хотели, — подчеркнул Алаудинов.

Он отметил, что даже участники нападения прекрасно понимают, что шансов на серьезные достижения у них нет.

Во вторник, 6 августа, военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что украинские войска использовали бронетехнику, в том числе танки, при прорыве на территорию Курской области. По его словам, несколько бронемашин были сожжены. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В пресс-службе Минобороны РФ ранее сообщили, что потери украинской армии за сутки боевых действий в приграничных районах Курской области составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники. В том числе ВСУ лишились семи танков.