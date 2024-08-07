Путину ночью доложили о нападении ВСУ на Курскую область

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке в регионе. RT на русском

«Ночью по телефону доложил оперативную обстановку Верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле», — подчеркнул он. Газета.Ru

Обстановка в приграничном регионе России контролируемая, заверил губернатор. За ночь в Курской области, согласно его информации, развернули 2,5 тысячи дополнительных мест. Там уже размещены 302 человека, среди которых более 120 детей. Lenta.ru