Ситуация в Курской области на личном контроле Путина

Ситуация в Курской области сегодня лично контролируется со стороны президента России Владимира Путина, заявил врио губернатора Алексей Смирнов. Он отметил, что еще ночью доложил оперативную обстановку главе государства.

Губернатор назвал ситуацию в регионе контролируемой. Власти организовали вывоз жителей из обстреливаемых приграничных территорий. Из зоны обстрела и боевых действий, по словам Смирнова, выехали уже несколько тысяч жителей.

Минобороны России сообщило, что ВС РФ в течение ночи продолжили уничтожение вооруженных формирований ВСУ у госграницы в Курской области. В ведомстве заявили, что прорыва противника не допущено.