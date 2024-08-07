ВС РФ пресекли продвижение ВСУ вглубь Курской области

Российские военные совместно с пограничниками продолжают операцию по уничтожению формирований Вооруженных сил Украины, атаковавших приграничные районы Курской области. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, сообщило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

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Накануне Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку на Курскую область, в приграничье начались бои. В Минобороны России сообщили, что украинские войска атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Сегодня в российском военном ведомстве отметили, что бой продолжался в течение ночи и российские военные совместно с пограничниками уничтожали «вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе».

«Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации», - говорится в заявлении пресс-службы.

По данным ведомства, также нанесены удары по резервам ВСУ в Сумской области. Потери украинских военных за сутки боевых действий составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, в том числе уничтожены семь танков, боевые машины пехоты и инженерная машина разграждения. Операция продолжается, подчеркнуло Минобороны.