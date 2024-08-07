Российские военные выходят на окраины Дзержинска, переименованного на Украине в Торецк. Близится крупная победа, так как взятие этого города открывает дорогу к освобождению всей территории ДНР, заявил 360.ru военный эксперт, политолог, историк Антон Лиманов.

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После освобождения Торецка будет недалеко до Красноармейска, Славянска и Краматорска, отметил специалист.

«Тогда мы уже освободим всю Донецкую народную республику, так что Дзержинск имеет огромное значение для нас», — подчеркнул он.

Сейчас российские военные уже дошли до центра Новгородского, где Вооруженные силы Украины попали в тактическое окружение. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от успехов российских бойцов, считает эксперт.

Однако не менее важно защищать территории российских приграничных районов, завил Лиманов, напомнив об атаке украинских диверсантов 6 августа. Если отбросить нападения на российский регионы не удастся, то все достижения в зоне продвижения в направлении Торецка будут нивелированы, убежден военный эксперт.

«Потому что чего все это стоит, если мы не можем защитить наши границы», — заключил он.

Напомним, эффективную тактику российской армии при наступлении на Торецк признают как с российской, так и с украинской стороны. Западные источники называют ситуацию в городе «полным крахом» для ВСУ, на Украине в этом винят командование, подробнее - в материале «Газеты.Ru».