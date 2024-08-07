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В Киеве рассказали о трещинах в украинской обороне

На фоне успешного наступления Вооруженных сил России в Донбассе украинские чиновники считают, что оборона страны дает трещину. О проблемах Киева в обороне рассказало издание The Financial Times (FT).

В Киеве рассказали о трещинах в украинской обороне
© Lenta.ru

«Наша оборона дает трещины», — приводится в публикации слова столичного украинского чиновника.

При этом государственный служащий уверен, что российские войска уже добились значительного тактического преимущества на различных направлениях на востоке страны.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ в поселке Нью-Йорк в Донецкой народной республике попали в клещи. Отмечалось, что украинские военные несут большие потери, пытаясь выйти из полуокружения.

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