Нанесен удар по военному аэродрому в Хмельницкой области Украины, который готовили для приема истребителей F-16. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева пишет РИА Новости.

По словам Лебедева, всего было несколько ударов.

«Первый раз в 3.30, удар был в стороне военного аэродрома, который уже не раз подвергался атаке. Но бандеровцы с упорством, достойным лучшего применения, постоянно пытаются его восстанавливать, чтобы держать там F-16», - рассказал Лебедев.

Также он отметил, что атаке подвергся и район бывшей военной базы, где сейчас находятся склады тяжелой техники и артиллерии, привезенной с Запада.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж пожаловался, что ВСУ недостаточно переданных истребителей F-16. Он уточнил, что Украине требуется как минимум 70 американских самолетов для использования авиации в прифронтовой зоне.

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При этом, по информации польского издания Interia, первой партией Украине были переданы самолеты F-16 ADF, которые можно узнать по четырем антеннам характерной формы, расположенным на носу перед кабиной. Они были отправлены Киеву прямо со склада в американской пустыне Дэвис-Монтан, и «перед отправкой не ремонтировались и их функциональность не восстанавливалась».