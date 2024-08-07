ФСБ раскрыла планы Гитлера применить атомную бомбу против СССР

Глава Третьего Рейха Адольф Гитлер собирался применить атомную бомбу против СССР в июне 1945 года. Как сообщает РИА Новости, это следует из архивных документов, рассекреченных и обнародованных ФСБ России.

Напомним, что немецкие ученые открыли деление ядер атомов урана в конце 1930-х годов, внеся большой вклад в создание основ ядерной физики. Гитлеровская Германия стала первым государством, которое запустило собственный проект по созданию атомной бомбы.

Ведомство опубликовало фотокопии документов по делу бывшего крупного нацистского чиновника группенфюрера Вернера Вехтера. Он занимал должность руководителя Главного управления пропаганды НСДАП, а также пост главы генерального реферата вооружения и строительства. Он дал показания советским следователям о разработке новых видов вооружений, в том числе и атомной бомбы.

Впервые Вехтер узнал о разработке нового оружия от инженера, который работал в министерстве пропаганды инженером связи и по роду своей работы поддерживал контакт с руководящими инженерами-специалистами, работавшими в области секретного вооружения, в том числе и атомного.

«Он рассказал мне, что германским ученым удалось добиться расщепления атомного ядра и инженеры-специалисты занимаются разработкой методов и способов практического применения атомной энергии как средства ведения войны», — рассказал группенфюрер.

Позднее, от знакомого редактора секретного правительственного бюллетеня он узнал о практической работе по применению атомной бомбы. На основании бесед Вехтер пришел к выводу, что министерство вооружений готовилось использовать атомные бомбы в 1945 году.

«При сопоставлении с другими данными я полагаю, что за этим указанием скрывалась интенсивная подготовка к применению секретного вооружения, рассчитанного на июнь 1945 года», — сказал бывший немецкий чиновник следователям.

Также в 1944 году были разработаны проекты бомбардировщиков сверхдальнего радиуса действия, способных бомбить военно-строительные центры СССР на Урале и промышленные объекты Северной Америки. Их предполагалось использовать для метания ядерных снарядов. Кроме того, использовать в качестве средства доставки планировали дальнобойные баллистические ракеты «Фау-2».