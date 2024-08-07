На Украине под удар попали 400 бойцов ВСУ

Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе 400 человек и склад боеприпасов были поражены в Сумской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Lenta.ru

По его словам, удары по Сумской области и по городу Сумы ВС России нанесли ночью и утром. В частности, одним из них был полностью уничтожен полностью склад с боекомплектом в пригороде Сум. Российская газета

В ночь на 7 августа в городе Сумы произошло несколько сильных взрывов. На фоне объявленной воздушной тревоги в областном центре прозвучало, по меньшей мере, три мощных взрыва. Кроме того, стали работать украинские системы противовоздушной обороны (ПВО). Предположительно, произошел прилет баллистических ракет. Газета.Ru