$85.16+0.2293.03-0.01
Почта

На Украине под удар попали 400 бойцов ВСУ

Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе 400 человек и склад боеприпасов были поражены в Сумской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Lenta.ru

По его словам, удары по Сумской области и по городу Сумы ВС России нанесли ночью и утром. В частности, одним из них был полностью уничтожен полностью склад с боекомплектом в пригороде Сум. Российская газета

В ночь на 7 августа в городе Сумы произошло несколько сильных взрывов. На фоне объявленной воздушной тревоги в областном центре прозвучало, по меньшей мере, три мощных взрыва. Кроме того, стали работать украинские системы противовоздушной обороны (ПВО). Предположительно, произошел прилет баллистических ракет. Газета.Ru

На Украине под удар попали 400 бойцов ВСУ
© ТАСС
Военные новости
Обзор медиа
Горячая новость