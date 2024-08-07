Кровопролитие, к которому привела атака дрона Вооруженных сил Украины в Курской области, необходимо прекратить. Об этом заявил в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«В Курской области украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи, два человека были убиты. Это кровопролитие нужно прекратить», - написал он.

Удар дроном по машине скорой помощи был нанесен украинскими военными около Суджи. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил в Telegram-канале, что погибли водитель и фельдшер, врач получил ранения.

В МИД прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область

При этом в приграничном районе Курской области вчера весь день велось военное противостояние с ВСУ, которые, по данным Минобороны России, при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.