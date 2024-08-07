Нападение ВСУ на Курскую область: главное к этому часу

Накануне Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку на Курскую область, в приграничье начались бои. Сегодня ночью силы ПВО сбивали дроны над регионом. Что происходит в области к этому часу, в материале «Рамблера».

Что произошло?

Накануне Минобороны России сообщило о том, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали около 8:00 мск позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

В 19:21 военное ведомство опубликовало сообщение, что «огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БпЛА противнику наносится огневое поражение».

В свою очередь врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил в своем Telegram-канале, что ситуация в приграничье остается напряженной, но «контролируемой», и все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы.

Ночные атаки дронов

Ночью в регионе несколько раз объявлялась ракетная опасность. Система ПВО сбила две ракеты и четыре украинских БПЛА. Около Суджи ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи, рассказал врио губернатора Курской области.

«Погибли водитель и фельдшер, врач ранен. Наши медики – настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», - написал Алексей Смирнов.

Утром глава региона несколько раз предупреждал местных жителей о ракетной опасности. Последний раз она была объявлена в 9:13 мск.

При этом очевидцы утверждают, что примерно в 1:40 ночи в небе над Курчатовом были слышны звуки взрывов, пишет Telegram-канал Shot.

По данным Росэнергоатома, Курская АЭС работает в штатном режиме. В ведомстве также предупредили, что жителям рассылают фейковые сообщения о скором захвате атомной электростанции и призывают эвакуироваться.

«Жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться. На самом деле обзвон ведут сотрудники украинских каналов ЦИПсО», - подчеркивается в заявлении пресс-службы, размещенном на странице Росэнергоатома в соцсети «ВКонтакте».

Количество пострадавших

Число пострадавших в результате атак ВСУ на Курскую область увеличилось до 28. Об этом заявил сегодня заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главный внештатный хирург области Андрей Локтионов, пишет ТАСС.

По его словам, в основном пострадали мирные жители, проживающие в Суджанском и Кореневском районах. Большинство из них обратились в многопрофильную Курскую клиническую больницу.

«Им оказана необходимая диагностическая и лечебная помощь, проведены консультации специалистов, операции. К сожалению, среди пострадавших есть и сотрудники скорой медицинской помощи, которые непосредственно оказывали помощь раненым», - пояснил он.

По словам Локтионова, у пострадавших при атаках ВСУ сочетанные минно-взрывные травмы, комбинированные, ожоговые травмы, а также осколочные ранения.

В МИД прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила в своем Telegram-канале, что среди пострадавших при обстрелах Курской области шесть детей.